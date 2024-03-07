فترة صعبة.. مدبولي يوجه رسالة وبشري سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “كل همنا أن يكون لدينا التوازن وتحقيقه ومدي شهور بسيطة أن تكون الموارد الدولارية تكفي المصروفات التي على الدولة”.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الخميس ، حديثه للمواطن المصري، قائلا: “عارفين أن تلك الأزمة كانت صعبة علينا كلنا وأوجه كل التحية للمواطن المصري اللي تحمل اعباء غير مسبوقة بالفترة السابقة.. ومش معني الخطوات اللي أخدانا أمبارح أن كل حاجة أتحلت بكرا.. لا تجاوز هذا الموضوع سيشعر به المواطن تدريجيا، من أهمها إتخاذ المسار النزولي للسلع.. بينما الخروج الكامل من الأزمة والتعافي سيأخذ وقت وكل الخبراء الإقتصاديين أكدت أننا سنحتاج بضعة أشهر من أجل رجوع الإقتصاد المصري للوضع السليم”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “السلع التي كان بها نقص سيتم تدبيرها ونتيحها للمواطن المصري على رأسها السكر”، لافتا إلى أنه سيتم إستيراد مليون طن من السكر، والبدر فورا فى إستيراد أول 300 ألف منهم وتوفير تلك الكميات من منتج السكر فى السوق المصري.