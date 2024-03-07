عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فترة صعبة.. مدبولي يوجه رسالة وبشري سارة للمواطنين بشأن الأسعار

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “كل همنا أن يكون لدينا التوازن وتحقيقه ومدي شهور بسيطة أن تكون الموارد الدولارية تكفي المصروفات التي على الدولة”.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الخميس ، حديثه للمواطن المصري، قائلا: “عارفين أن تلك الأزمة كانت صعبة علينا كلنا وأوجه كل التحية للمواطن المصري اللي تحمل اعباء غير مسبوقة بالفترة السابقة.. ومش معني الخطوات اللي أخدانا أمبارح أن كل حاجة أتحلت بكرا.. لا تجاوز هذا الموضوع سيشعر به المواطن تدريجيا، من أهمها إتخاذ المسار النزولي للسلع.. بينما الخروج الكامل من الأزمة والتعافي سيأخذ وقت وكل الخبراء الإقتصاديين أكدت أننا سنحتاج بضعة أشهر من أجل رجوع الإقتصاد المصري للوضع السليم”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: “السلع التي كان بها نقص سيتم تدبيرها ونتيحها للمواطن المصري على رأسها السكر”، لافتا إلى أنه سيتم إستيراد مليون طن من السكر، والبدر فورا فى إستيراد أول 300 ألف منهم وتوفير تلك الكميات من منتج السكر فى السوق المصري.

 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء سعر الصرف الخبراء الاقتصاديين الإقتصاد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

ترشيحاتنا

مدبولي: الحكومة حريصة على سرعة وصول السلع للأسواق لزيادة الكميات المعروضة

رئيس الوزراء: قرارات البنك المركزي نتيجة جهد كبير في متابعة الأسواق

باين عليها السن.. أين اختفت بطلة فيلم الحاسة السابعة «رانيا الكردي»|فيديوجراف

توقع حفض التضخم .. جيه.بي مورجان يوصي بشراء أذون خزانة مصرية

عملات وتماثيل.. الأمن يضبط أعدادا كبيرة من الآثار داخل شركة بالغربية

كولر يراهن على ثلاثي الأهلي أمام الزمالك بتعليمات واضحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ