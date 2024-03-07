داخل مشروع سكني خاص.. إصابة 3 عمال سقطوا من سقالة بالجيزة

أصيب 3 عمال في الجيزة، جراء سقوطهم من أعلى سقالة خشبية خاصة بأعمال البناء والتشييد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من عمال في أحد المشروعات السكنية الخاصة أفاد بسقوط 3 عمال من أعلى سقالة خشبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

بالانتقال تبين من الفحص والمعاينة التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة إصابة 3 عمال جراء سقوطهم من على سقالة خشبية أثناء قيامهم بالعمل داخل مشروع سكني خاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.