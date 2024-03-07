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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

9 مارس.. أولى جلسات محاكمة عصابة الـ11 رجل في دار السلام بالجنايات 

9 مارس.. أولى جلسات
9 مارس.. أولى جلسات محاكمة عصابة الـ11 رجل في دار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة عصابة الـ11 رجل بالقاهرة، المتهمين باستعراض القوة وقتل أحد أبناء منطقة دار السلام، بجلسة السبت المقبل 9 مارس الجارى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «علي .ع»، 33 سنة، عامل، «محمد .ع»، 21 سنة، عامل، «مصطفى .م»، 19 سنة، عامل، «عمر .م»، 17 سنة، «خالد .م»، 20 سنة، «صفوت .ا»، 20 سنة، عامل، «مجدي .ع»، 45 سنة، «حسين .م»، 32 سنة، سائق، «كريم .م»، 15 سنة، عامل، «صلاح .س»، 18 سنة، عامل، «محمد .ك»، 17 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل وآخرين مجهولين المجني عليه زين عبد الرحمن عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه معدين لذلك أسلحة نارية قاصدين من يعترض تنفيذ مخططهم فتوجهوا إلى حيث أيقنوا وجوده ومرافقيه وما أن اعترض المجني عليه تنفيذ مخططهم حتى قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبه منتوين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته حال كون المتهمين الرابع والتاسع والحادي عشر لم يبلغ أيا منهم 18 عامًا ميلادية كاملة.

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وأضافت التحقيقات ارتباط تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان استعرضوا وآخريين القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهم ذلك قبل المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه زين عبد الرحمن مستخدمين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السيطرة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينته وتعرض حياته للخطر.

 

وأكدت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين بالذات وبالواسطة سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، بغير ترخيص والمستخدم في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة وأحرزوا ذخيرة «5 طلقات» مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بإحرازه أو حيازته وأحرزوا وحازوا أسلحة بيضاء «سنج» و«شوم» بدون مسوغ قانوني أو لغرض من الضرورة المهنية أو الحرفية. 

 

قالت مديحة عبد الرشيد، 39 سنة، ربة منزل، في تحقيقات النيابة العامة أن زوجها خرج من المسكن بتاريخ الواقعة للذهاب لأداء عمله، وعقب ذلك تلقت نبأ إصابة زوجها فتوجهت لاستطلاع الأمر وأدركته قبيل وفاته فروى لها ما حدث وعزت قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة لإزهاق روح زوجها.

 

وأضاف الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهمين على إثر خلافات سابقة على الأرض محل الواقعة بالتوجه إليها عاقدين العزم على فرض السيطرة والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة وترويع المجني عليه مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء قد أعدوها لذلك وقتل من يحول بينهم وبين تنفيذ غرضهم وما أن وصلوا إلى مسرح الواقعة قابلهم المجني عليه ولم يمتثل لهم ولوعيدهم وجهوا الأسلحة النارية صوبه وأطلقوا الأعيرة النارية تجاهه لقتل المجني عليه وأضاف إحراز كلا من المتهمين الأول والثاني الأسلحة النارية التي أردت المجني عليه قتيلا وعزى قصدهم من ذلك فرض السيطرة والتلويح بالعنف والتهديد بها واستخدامها قبل المجني عليه إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وتعريض حياته للخطر وقتل المجني عليه أو أية أشخاص يعترضوا تنفيذ مخططهم.

 

وأكدت شهادة الرائد شرطة علي محمد علي قاسم معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين وضبط السلاح الناري والذخائر خاصته بحوزة المتهم الأول. 

محكمة الجنايات محكمة جنايات القاهرة استعراض القوة استعراض القوة والتلويح بالعنف تشكيل عصابى

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