اقتصادية قناة السويس: حريصون على تعزيز التعاون مع الصين في الموانئ واللوجستيات

أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حرص المنطقة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في الموانئ واللوجستيات، خاصة في ضوء ما تحظى به العلاقات المصرية الصينية من ازدهار في المرحلة الحالية.



جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع وفد من مجموعة شاندونج للموانئ الصينية وميناء تشينجداو الصيني، بمقر المنطقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المنطقة الاقتصادية في بيان ،جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المنطقة ومجموعة شاندونج في مجال المواني واللوجستيات ودعم سلاسل الإمداد.

ضم الوفد سو جيانجوانج رئيس مجموعة شاندومج وميناء تشينجداو، ورؤساء شركات التجارة الخارجية والاستثمار.



وقال جمال الدين، إن المنطقة الاقتصادية تتعاون مع كبار مشغلي الموانئ العالميين لتقديم مختلف الأنشطة والخدمات اللوجستية باستخدام أحدث التقنيات، فضلًا عن خدمات تموين السفن بالوقودين التقليدي والأخضر.

وأعرب جمال الدين عن تطلعه لتطوير التعاون والشراكة مع مجموعة شاندونج للموانئ وميناء تشينجداو.

وتابع ، هناك محاور رئيسية يمكن التركيز على تنفيذها مع المجموعة تشمل: (التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والشحن البحري والتخزين والخدمات اللوجستية، وكذلك التدريب المهني، وميكنة العمل داخل الموانئ بالتقنيات الذكية).

وخلال اللقاء عرض جمال الدين، ما تمتلكه من 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى التكامل بين هذه الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وما تمثله من حلقة وصل بين آسيا وأوروبا بالإضافة إلى كونها بوابة لإفريقيا.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية قطعت شوطا في تطوير موانيها ودعمها ببنية تحتية ومرافق ذات مواصفات عالمية؛ حيث استثمرت الهيئة نحو 3 مليارات دولار لهذا الغرض.

من جانبه ، أبدى سو جيانجوانج، اعتزازه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية، معربًا عن سعادته بزيارة ميناء شرق بورسعيد وما يشهده من أعمال تطوير، موضحًا إمكانية قيام مجموعته بضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية لدعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى الخبرات الطويلة التي تتمتع بها مجموعة شاندونج في إدارة الموانئ وما يتعلق بها من أعمال تشرف على تشغيل نحو 320 رصيفًا في موانئ مختلفة .

كما أكد حرص شركته على التعاون مع المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي محوري على طريق الحرير.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أطلقت جولات ترويجية للصين أسفرت عن جذب استثمارات متنوعة في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة، والتي تشمل توسعات لمنطقة تيدا الصينية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى استثمارات في منطقة غرب القنطرة الصناعية في قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات.