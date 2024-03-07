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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بالبيت من الموبايل.. جهاز ثوري لقياس مستوى السكر في الدم بدون ألم

جهاز ثوري يقيس معدل
جهاز ثوري يقيس معدل السكر في الدم عبر الهاتف

طور باحثون جهاز استشعار جديد يمكن استخدامه لقياس مستوى السكر في الدم، ونقل المعلومات لاسلكيا وحفظها إلى الهاتف الذكي، وهو ما يعد انجازا كبيرا في علاج مرض السكري.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على جهاز استشعار لاسلكي جديد يدعي "Stelo"، يمكن يستخدم لمراقبة مستويات الجلوكوز في الدم، وإقرانه بسهولة بالهاتف الذكي.

 

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جهاز ثوري يقيس معدل السكر في الدم 

ويعد نظام استشعار الجلوكوز الحيوي Stelo المطور من قبل شركة Dexcom، جهاز مخصص لمراقبة السكر الأول من نوعه، الذي يباع بدون وصفة طبية للأفراد المصابين بداء السكري، والذين لا يستخدمون  دواء الأنسولين أو لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بداء السكري.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من السكري أو المعرضين للإصابة به، إرتداء هذا الجهاز الثوري لقياس نسبة السكر في الدم يوميا، وتوصيله بأي جهاز ذكي وعرض القياسات وتسجيلها بتطبيق مثبت على الهاتف.

جهاز ثوري يقيس معدل السكر في الدم عبر الهاتف

ويعرض Stelo قياسات نسبة الجلوكوز في الدم كل 15 دقيقة عبر التطبيق المصاحب، وأوضحت شركة "Dexcom" الأمريكية، أنه يمكن للمستخدمين ارتداء كل مستشعر لمدة تصل إلى 15 يوما قبل استبداله.

ومن المرجح أن يكون هذا الجهاز أكثر جاذبية للأشخاص الذين يحتاجون لقياس مستوى سكر الدم أو المعرضين للإصابة السكري، والذين يجدون صعوبة في الذهاب إلى معامل التحليل الطبية، حيث سيوفر لهم هذا الجهاز الوقت والجهد إذ يوفر لهم حلا مريحا وطويلا الأمد لقياس نسبة السكر في الدم بالمنزل بدون وخز بالإبر المؤلم.

وسلطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الضوء على أهمية هذه الموافقة، مؤكدة على قدرتها على زيادة إمكانية الوصول إلى مراقبة نسبة السكر في الدم وتمكين الأفراد من إدارة صحتهم وهم في منازلهم.

وفي حين أن Stelo، يعد نجاحا كبيرا في أجهزة قياس السكر في الدم، فإن الهدف النهائي منه هو مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم بطريقة غير جراحية، وعلى الرغم من هذه التكنولوجيا تم تطويرها في الأصل لساعة Apple Watch، ولكن لم يتم دمجها بالجهاز بسبب القيود الحالية.

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