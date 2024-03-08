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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طبيب يفجر مفاجأة عن صيام مريض حساسية الصدر

صدى البلد

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم، ومريض الصدر بالتأكيد له الكثير من التعليمات التي يجب أن يتبعها من أجل سلامته وصحته.


وأكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن مريض الصدر لابد ان يفطر حرصا على صحته وسلامته، واقصد بذلك المرضى الذين يشعرون بالتعب والاعياء أثناء الصوم.


وأوضح الدكتور أيمن سالم أن هناك العديد من الأشخاص يستهترون بالصحة ويقولون " مادام المريض لم يمت فيحق له الصوم" وهذا الأمر عار تماما من الصحة، فالطريق أمانة لدينا لابد ان نحافظ الي أقصى سلامة صحية له.
واوضح الدكتور ايمن سالم ان من ضمن تلك الأمراض مرضى الحساسية الصدرية والربو الشعبي، لافتا الي أن شدة المرض هنا تفرق في الحالة الصحية، وتفرق في الحالة العلاجية وتفرق أيضا في تطور الحالة مع الصيام.


وأكد الدكتور أيمن سالم أن مريض الحساسية الصدرية الخفيفة يستطيع أن يتحمل مشقة الصيام اما مريض الربو والحساسية الصدرية الشديدة فمن الصعب أن يتحمل، لذا فالأفضل له عدم الصوم.


وأوضح الدكتور أيمن سالم أن الصوم يحرم الجهاز التنفسي من كمية كبيرة من حيوية الخلايا وسحب الماء منها تكون في حالة جفاف، بمعنى ان الاغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي تكون في حالة جفاف مع زيادة ساعات الصيام وارتفاع درجات الحرارة.


أوصى الدكتور أيمن سالم بضرورة الرجوع للطبيب المختص لكي يحدد مدى قدرة المريض على الصوم من عدمه.

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