مصطفى حسني عن مواقع التواصل: مثل الشارع تضم كل أصناف الناس

حل الداعية الإسلامي مصطفي حسني، ضيفا على الإعلامية مني الشاذلي، في برنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

علق الداعية مصطفى حسني على الانتقادات على السوشيال ميديا، قائلا: "الشخص الذي ينتقدني يمكن أن يكون جزءا من قصة حياتي، خاصة وأن القضية ليست في النقد، وإنما كيف استفاد وانتفع من هذا النقد".

وأضاف: "تعلمنا أن جزء من النقد يكون صادقا.. والإنسان الصادق يفكر فيك وهو يتحدث، ومن الممكن أن يقول كلام خاطئ"، لافتا: "يجب على الإنسان أن يعلم جيدا أنه قد يقبل الخطاب بعض الناس، والبعض الآخر لا يقبل الخطاب، وذلك جزء من ضريبة التصدر في وسائل الإعلام الكبيرة".

واسترسل: "الإنسان يرى بعينه الأشياء لكن قبله لابد أن يرى حقائق الأشياء، والبصير هو الذي يدرك معاني الأشياء"، موضحا: "الشخص إذا فهم الدنيا غلط ورأها بالزينة بتاعتها هيكون شرس جدا، لكن لو فهم حقيقة الدنيا بقلبه هيعرف يكون نافع ومجتهد ومثابر وسيكون لديه قدر الزهد الذي يحبه الله، وسيكون لديه رضا بأقدار الله".

وشبه حسني، مواقع التواصل الاجتماعي بالشارع، قائلا: " من الممكن أن نشبه مواقع التواصل الاجتماعي بالشارع، لأنها تضم كل أصناف الناس، حيث يوجد به المتعلم، ومنهم من كان يريد أن يكون تلميذا أو صديقا أو حتى أستاذا، ومنهم من يريد أن ينظر لطريقة الكلام والزي وغيره".



ويتحدث الداعية مصطفى حسني خلال الحلقة عن بعض الأمور الدينية كما يتحدث عن برنامجه الجديد "بصير"، والذي يعرض خلال شهر رمضان على شاشة ON.