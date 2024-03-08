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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الجمهور يبحث عن صبا مبارك بعد عرض الحلقة الأخيرة من "بين السطور"

بين السطور
بين السطور

تصدر اسم الفنانة صبا مبارك تريند إكس بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بين السطور التي شهدت مفاجأة، وهي أن أحمد فهمي هو من قتل محمد علاء “جيمي”.

وشهدت الحلقة الأخيرة  مواجهة حاسمة بين المبادئ والمشاعر، التي تختبرها صبا مبارك من خلال شخصية هند سالم، حيث تجد نفسها في صراع داخلي بين واجبها الأخلاقي وحبها العميق لزوجها في الحلقة الأخيرة من مسلسل بين السطور.

 

تناولت الحلقة الأخيرة أحداثًا مشوقة ومثيرة، حيث تكتشف هند سالم الحقيقة المرة وراء زوجها حاتم، ويتبين لها أن الرجل الذي أحبته وسعت للحفاظ على علاقتها به هو في الحقيقة قاتل مجرم، قد كان سبباً في معاناتها طيلة هذا الوقت.

 

ظهر محمود وهو الفنان وليد فواز ضمن أحداث الحلقة 30 من مسلسل بين السطور يعترف على نفسه بقتل جيمي أندرسون، ليحمي هند سالم وهي الفنانة صبا مبارك من السجن بعد أن أصبحت المشتبه فيها الأولى.

وتنهار هند سالم من الصدمة وتنفعل على زوجها حاتم وهو الفنان أحمد فهمي، بعدما اكتشفت أنه القاتل وبالفعل اعترف لها بما حدث يوم الحادث.

تتعمق الأحداث في صراع داخلي لهند، حيث تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرار حاسم هل تبلغ عن زوجها القاتل وتقدمه للعدالة، أم تبقى معه وتحاول حمايته رغم كل الظروف الصعبة التي تواجههما.

من خلال هند سالم، نجحت صبا بارك في تجسيد الصراعات الداخلية والمشاعر المتضاربة بطريقة مؤثرة للغاية حيث تمكنت من التعبير فيها عن الحزن واليأس، في مواجهتها أمام أحمد فهمي. وقد نجحت بشكل ملفت في إيصال التوترات العاطفية والتشويق الذي جعلنا نتفاعل بشكل عميق مع نهاية أحداث المسلسل.

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

صبا مبارك الصراعات الداخلية احمد فهمي الفنان وليد فواز الفنانة صبا مبارك

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