بعد رفعه من السينمات.. فيلم البعبع يتصدر مشاهدات نتفليكس

تصدر فيلم البعبع للفنان أمير كرارة وياسمين صبري قائمة الأكثر مشاهدة للأعمال السينمائية عبر منصة نتفليكس بعد رفعه من دور العرض السينمائية في ديسمبر الماضي.

واحتل فيلم البعبع المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر مشاهدة بعد فيلمي watcher وCode 8 Part II في ظل تراجع فيلم حظك اليوم للمرتبة السابعة في نفس القائمة.

يذكر أن فيلم البعبع شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقومبعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعدللسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما،فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.