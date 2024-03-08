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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة| مباراة الأهلي والزمالك.. كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية.. فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

جورجينا
جورجينا

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور لها من أحدث ظهور لها.

 

في اليوم العالمي للمرأة.. أبرز الأمراض التي تهدد حياتها

تشمل صحة المرأة العديد من الأمراض والتحديات الفريدة التي تتأثر بالعوامل البيولوجية والاجتماعية والبيئية، إن فهم الأمراض التي تتعرض لها النساء أمر ضروري للوقاية الفعالة والتشخيص في الوقت المناسب والإدارة المناسبة، في يوم المرأة العالمي، دعونا نتعرف على الأمراض الشائعة التي تصيب النساء، بما في ذلك عوامل الخطر والأعراض والتدابير الوقائية.

 

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

يلتقي  اليوم  الجمعة فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والذي يقام على ملعب أول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومع قرب موعد مباراة الأهلي والزمالك يشعر الكثير من المشجعين بالقلق والتوتر الذي يؤثر على صحتهم بشكل سلبي.

 

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