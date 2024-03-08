بنادق آلية وخرطوش .. مداهمه وكر تاجري سلاح بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (4 بنادق خرطوش - بندقية آلية- عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.