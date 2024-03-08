التوك شو| السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير.. والارصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس اليوم

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي.

قال الشيخ عيسى الخرافين أحد مشايخ قبائل سيناء، إنّ مسار التنمية في شمال سيناء مستمر على قدم وساق في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن شعب سيناء تعاون مع القوات المسلحة والقبائل للقضاء على الإرهاب.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في البلاد.

أبرز تقرير ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أعمال ترميم نسخة نادرة أهدتها أسرة الشيخ محمد رفعت لمدينة الإنتاج الإعلامي، والمرتقب أن يتم إذاعتها على مدار شهر رمضان المقبل.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تستطيع الوقوف أمام رغبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حالة استمرار دعمها من خلال الناتو، وإذا تم تركها بمفردها فأوروبا لن تكون آمنة.

قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد إن الاستثمار الأجنبي ليس مجرد شكل من أشكال زيادة الدخل، مشيدا بحرص القيادة السياسية على استكمال كافة الأمور المتعلقة بترتيب الاقتصاد المصري.

يلتقي فريق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، اليوم الجمعة، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، في نهائي بطولة كأس مصر.

رأت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق أن التدفقات النقدية الكبيرة لمصر ماهي الا خطوة إيجابية جدا لان كافة الخطوات الاقتصادية التى تمت في اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر وهذا كان بناءا على فكرة توحيد سعر الصرف واستقرار السعر في السوق النفطي، والعمل على كبح التضخم واتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل الوصول الى كبح التضخم.

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير، العلاقات الدولية، إن مصر شكلت صمام الأمان للقضية الفلسطينية والشعب الصهيوني بحقوقه المشروعه وبكل وضوح كان الدور المصري واضح من العداون الإسرائيلي في منحة الهاوية.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا، يفيد بأن الصحة الفلسطينية، قالت إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.