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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التوك شو| السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير.. والارصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس اليوم

صورة مجمعة لملف التوك
صورة مجمعة لملف التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي.

 

عيسى الخرافين: شعب سيناء أصبح لديه وعي شامل ضد أفكار التطرف والإرهاب

قال الشيخ عيسى الخرافين أحد مشايخ قبائل سيناء، إنّ مسار التنمية في شمال سيناء مستمر على قدم وساق في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن شعب سيناء تعاون مع القوات المسلحة والقبائل للقضاء على الإرهاب.

تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس أول أيام شهر رمضان

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في البلاد.

تسجيلات نادرة في شهر رمضان لقيثارة السماء الشيخ محمد رفعت

أبرز تقرير ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أعمال ترميم نسخة نادرة أهدتها أسرة الشيخ محمد رفعت لمدينة الإنتاج الإعلامي، والمرتقب أن يتم إذاعتها على مدار شهر رمضان المقبل.

بايدن: أوكرانيا تستطيع الوقوف أمام رغبات "بوتين" ما دمنا ندعمها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تستطيع الوقوف أمام رغبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حالة استمرار دعمها من خلال الناتو، وإذا تم تركها بمفردها فأوروبا لن تكون آمنة.

صحفي اقتصادي: تغير كامل في الخريطة الاستثمارية بمصر خلال شهور قليلة

قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد إن الاستثمار الأجنبي ليس مجرد شكل من أشكال زيادة الدخل، مشيدا بحرص القيادة السياسية على استكمال كافة الأمور المتعلقة بترتيب الاقتصاد المصري.

من يحقق الفوز العاشر.. مفاجأة عن إحصائيات لقاءات القمة في كأس مصر

يلتقي فريق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، اليوم الجمعة، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، في نهائي بطولة كأس مصر.

 

سهر الدماطي: توحيد سعر الصرف يأتي لكبح جماح التضخم

رأت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق أن التدفقات النقدية الكبيرة لمصر ماهي الا خطوة إيجابية جدا لان كافة الخطوات الاقتصادية التى تمت في اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر وهذا كان بناءا على فكرة توحيد سعر الصرف واستقرار السعر في السوق النفطي، والعمل على كبح التضخم واتخاذ كافة الخطوات اللازمة من أجل الوصول الى كبح التضخم.

خبير علاقات دولية: مصر أقنعت العالم بحقيقة ما يحدث في غـزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير، العلاقات الدولية، إن مصر شكلت صمام الأمان للقضية الفلسطينية والشعب الصهيوني بحقوقه المشروعه وبكل وضوح كان الدور المصري واضح من العداون الإسرائيلي  في منحة الهاوية.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 8 مجازر بغزة راح ضحيتها 78 شهيدا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا، يفيد بأن الصحة الفلسطينية، قالت إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 78 شهيدا و104 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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