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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب رجال تنس الطاولة يحصد ذهبية الفرق في دورة الألعاب الأفريقية

صدى البلد

 

نجح منتخب مصر لرجال تنس الطاولة بحصد الميدالية الذهبية للفرق خلال دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري .

وفاز منتخب مصر على نيجيريا بنتيجة 0-3 للفريق الذي تكون من عمر عصر و يوسف عبد العزيز و محمد البيلى.

وتمكن عمر من الفوز في المباراة الأولى على "أولاجيدي أوموتايو"، بنتيجة 3-1، فيما فاز يوسف عبدالعزيز بالنتيجة نفسها على الأسطورة النيجيرية "أرونا كوادري"، فيما فاز البيلي على "تايو ماتي" بالنتيجة ذاتها.

وكان قد نجح منتخب مصر للسيدات في حصد ذهبية منافسات فرق السيدات وذلك عقب الفوز على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 بمشاركة كل من دينا مشرف، هنا جودة ومريم الهضيبي.

ليرتفع رصيد مصر إلى 13 ميدالية بينهم 9 ذهب و 2 فضة و 2 برونز.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

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