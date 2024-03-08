قيادية بـ حماة الوطن : نفخر بالإرادة الرئاسية في تمكين المرأة

تقدمت حنان فايز شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن وأمينة الحزب بالوراق، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، وجموع سيدات وفتيات مصر، بمناسبة يوم المرأة العالمي، قائلة: نفخر اليوم أننا تحقق لنا من الإنجازات ما يجعل كل امرأة مصرية تستشعر إحساس ومعاني الدعم والتمكين والمساندة بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية آمنت بمكانة المرأة ووضعتها على الطريق الصحيح وساهمت في تمكينها في كافة نواحي الحياة باعتبار أن هذا حق أساسي من حقوقها، وأساس نهضة وتقدم المجتمعات الراقية.

وأكدت حنان شرشار، في بيان لها، أن سيدات مصر أصبحوا النموذج الذي يُحتذى به في كافة المجتمعات لا سيما العربية في صلابة الموقف وقوة العزيمة والإرادة التي جعلتها اليوم أم مسؤولة وسيدة عاملة ومربية فاضلة تشارك في ركاب التنمية بكل ما تملكه من أدوات وإمكانيات ومؤهلاتها، جعلتها اليوم لا تقل مشاركة أو جهد أو فكر عن الرجل.

وأشارت حنان شرشار، إلى أن المرأة المصرية في عيدها السنوي لا بد وأن تقف متفاخرة بفضل الحقوق التي حصلت عليها والمكتسبات التي جعلتها اليوم في كافة المناصب القيادية العليا وفق مواقع اتخاذ القرار، بفضل القيادة السياسية التي أدركت أهمية مشاركتها في المجتمع وأنها عنصر أصيل من نسيج هذا الوطن، والتي أيضا وقفت في مواقف وأحداث يشهد عليها التاريخ بهدف الحفاظ على هذا الوطن والتصدي للمستعمر ورفع هامة الوطن عالية.

وثمنت حنان شرشار احتفالية المرأة المصرية التي شهدتها قرينة رئيس الجمهورية، السيدة انتصار السيسي، والكلمات المعبرة التي حرصت سيادتها على التأكيد من خلالها على أهمية دعم المرأة في المجتمع المصري والاعتراف بكافة حقوقها كاملة ودورها السياسي في دفع قاطرة الوطن نحو التنمية بشتي سبلها.