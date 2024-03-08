بلينكن: الكرة في ملعب حماس لقبول محادثات وقف إطلاق النار ودخول المساعدات

في آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحديثًا، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب حماس.

وذكر بلينكن أن حماس هي التي ستقرر الموافقة على وقف إطلاق النار، وهو ما سيمكن من إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ويمهد الطريق لإجراء مناقشات حول حل دائم للصراع. وعلق بلينكن قبل اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قائلا: "الكرة في ملعبهم. نحن نعمل بشكل مكثف على ذلك، وسنرى ماذا سيفعلون".

وفي معرض تسليط الضوء على تركيز الولايات المتحدة المستمر على ضمان وقف إطلاق النار، شدد بلينكن على أهمية تسهيل دخول المساعدات إلى غزة. ودعا إلى بذل الجهود لفتح المعابر البرية للسماح بالتوزيع الفعال للمساعدات.