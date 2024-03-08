شاهد اول تعليق من امام عاشور بعد الفوز بكأس مصر

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.



وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي موقع فيسبوك "امام عاشور

اشكر لاعبو الأهلي على ما قدموه اليوم

نلعب في الأهلي لأخر دقيقة لإسعاد جماهيرنا

شاركت في المباراة رغم ارتفاع درجة حرارتي وأشكر أسرتي علي دعمها المستمر

تنظيم نهائي كأس مصر كان رائعا علي كل المستويات"



ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة"