نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة.. ضعي عصير البصل على وجهك والنتيجة ستدهشك

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:



ساعة عمرو دياب بالرياض تثير ضجة| سعرها خرافي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنان عمرو دياب، وذلك خلال ظهوره في إحدى المناسبات الرسمية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال حضورها أسبوع الموضة بباريس.

يمكن أن تكون ندبات حب الشباب بمثابة تذكير دائم بظهور الحبوب السابقة، وهو ما يؤثر على ثقتنا بأنفسنا، في حين أن هناك العديد من العلاجات المتاحة لإزالة هذه الندبات، وهناك كثير من الأشخاص يفضلون العلاجات الطبيعية لها، وقد ظهر عصير البصل، بخصائصه القوية، كحل شائع لتلاشي ندبات حب الشباب.