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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ليلى علوي تستعرض أناقتها بالجلد الأسود| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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تألقت ليلي علوي في الصور بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة ولكنه أتسم بالأوف شولدر، كما تميز بالجلد الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ليلي علوي حذاء باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة.

ليلي علوي
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