في الذكرى الـ35 لعودة طابا لمصر .. إيقاد شعلة النصر ورفع العلم بالمدينة

قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بإيقاد شعلة النصر ورفع العلم المصري بساحة العلم في الذكري ال ٣٥لعودة طابا للأراضي المصرية بعد معركة دبلوماسية استمرت علي مدار عدة سنوات

قال المحافظ إننا حرصنا على إحياء ذكرى عودة طابا حتي يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء في قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط في قطعة من أرضها وهي مدينة طابا علي الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر ونعطي لهم دور في الوطنية والإخلاص للوطن . والذي يدفعنا بحماس الي المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.

أضاف المحافظ أن مصر خاضت معركة الحرب والتحرير والأن تخوض معركة التنمية علي أرض سيناء بوابة مصر الشرقية هذه المنطقة التي كانت ومازالت مطمع لما تحتويه من طبيعة خلابة وثروات معدنية وبترولية إضافة إلي مكانتها الدينية .

أكد المحافظ ان جنوب سيناء شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة تنموية ومشروعات سياحية عديدة في مدينة شرم الشيخ والتي تضم 280 فندق وقرية سياحية تحتوي علي 54 ألف غرفة بجانب 10 آلاف غرفة أخرى تحت الإنشاء. بالاضافة الي تطوير الطرق والميادين لتصبح المدينة خضراء نظيفة ملائمة للبيئة حتي حصلت علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم من الإتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU الذهبية، وكذلك انشاء طريق دولي مزدوج كل اتجاه يضم ثلاث حارات لاختصار الطريق من القاهرة لشرم الشيخ الي 4 ساعات و انشاء نحو 12 مزرعة نموذجية للاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية و إنشاء جامعة الملك سلمان وجامعات حكومية حلم ابناء جنوب سيناء والذي تحقق علي ارض الواقع ومشروعات البنية التحتية التي هي أساس التنمية الحقيقية بسيناء.



جاء ذلك خلال تفقد وافتتاح المحافظ لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة طابا وقرية النقب بتكلفة بلغت أكثر من ١٠٠ مليون جنيه

وقام اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوضع، حجر الأساس لمشروع إنشاء 60 منزلا بدويا بقرية النقب التابعة إداريا لمدينة طابا، بحضور علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة..



أوضح المحافظ، إنه سيجري تنفيذ مشروع الـ 60 منزل بدوي على مساحة 54 ألف متر، لخدمة مواطني قرية النقب، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمنزل تبلغ 180 متر مربع، وتبلغ مساحة المبانى 100 متر مربع.

أشار إلى أن هذه المنازل قابلة للتعلية، وكل منزل مزود بسلم خارجي، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 95 مليون، بتمويل وإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الجهاز حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لمواطني سيناء، والتوسع في إقامة المنازل البدوية بالتصميمات التي تتناسب مع العادات والتقاليد الخاصة بهم، إضافة إلى إقامة المشروعات التي من شأنها توفير فرص عمل لهم، بهدف تحسين الدخل الأسري.

وأوضح أنه من المقرر أن يجري إنشاء 120منزل بدوي بقرية النقب على مرحلتين، تتضمن المرحلة الواحدة 60 منزل، بهدف رفع مستوى المعيشة .





وقال محافظ جنوب سيناء، إن كافة مدن المحافظة تشهد تطورا كبيرا في مجال الطرق، مشيرا إلى أنه. جرى تطوير كافة الطرق الخارجية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، كما تربط مدن المحافظة ببعضها البعض، إضافة إلى تطوير الطرق الداخلية بكل مدينة.

وأوضح، أنه جرى تطوير الطريق الرئيسي بمدينة طابا بطول 4.5 كيلو متر، بتكلفة تتخطى 10 مليون جنيه، تنفيذ وتمويل الجهاز المركزي للتعمير.

كما قام فوده بافتتاح أول مكتب بريد بقرية رأس النقب بمدينة طابا، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية.



وقال المحافظ إنه حريص على توفير كافة الخدمات لأهالي قرية رأس النقب، بعد نقل تبعيتها لمدينة طابا بقرار رئيس الجمهورية رقم 424 ، مشيرا إلى أن أهالي القرية عانوا من صعوبات في صرف المعاش والمرتبات، وصعوبة في المراسلات البريدية، وكان يجري إرسال سيارات بريدية متنقلة لتقديم كافة الخدمات، ولكن الآن أصبح لديهم مكتب بريد، لتقديم كافة الخدمات البريدية الإلكترونية، بواقع يصل إلى 140 خدمة متنوعة.



ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء الإجراءات والتسهيل على المواطنين، ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن افتتاح مكتب بريد رأس النقب يأتي في إطار خطة الهيئة لتطوير ونمذجة مكاتبها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى منافذ متطورة توفر كافة الخدمات الحكومية والبريدية، والمالية المتكاملة التي يحتاجها المواطنين بصورة حضارية تليق بالمواطن المصري في جميع انحاء الجمهورية بالاعتماد علي أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وعاملين مدربين على أعلى مستوى احترافي لضمان جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن مكتب بريد رأس النقب يقع على مساحة 150 متر مربع، ومجهز بعدد 5 شبابيك، ويؤدي المكتب كافة الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة مثل " صرف المعاشات، و خدمات الشهر العقاري، سداد مخالفات المرور"، إضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي، ومزودة بأحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وأجهزة الـ"UPS".

وأشار إلى أن البريد المصري يمتلك أكثر من 4500 مكتب بريد ، إضافة إلى 84 كشكًا بريديًا، منتشرين علي مستوى الجمهورية، و 130 سيارة بريد متنقلة يجري المناورة بها وتحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحصول كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائقٍ ميسر.

وأوضح أن عدد مكاتب البريد في منطقة بريد جنوب سيناء، بلغ 30 مكتب بريد، وجرى , الانتهاء من تطوير 28 مكتبًا حتى الآن، وجار تطوير 2 مكتب بنسبة إنجاز تصل إلى 94%.

مراسم رفع العلم

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