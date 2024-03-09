مصر للطيران تشارك بجناح خاص في بورصة برلين لعام 2024| صور

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيـران بجناح خاص بمعرض بورصة برلين ITB Berlin، وذلك خلال الفترة من 5 – 7 مارس 2024 بمشاركة وفود أكثر من 165 دولة و عدد من ممثلي كبرى وكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات في العالم، وبحضور المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، و الطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وخلال مشاركته في فعاليات المعرض، أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن المعرض يسلط الضوء هذا العام على مفهوم السياحة الثقافية وسفر الأعمال وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض باعتبارهم الان من أقوي الصناعات المؤثرة إيجابياً علي تنمية وتنشيط قطاعي السياحة والطيران، بالإضافة إِلى التحول الذي تشهده صناعة السياحة والطيران علي الصعيد العالمي بإعتبارها مصدر أساسي داعم للاقتصاد القومي للبلاد.

من جانبه أكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه يتطلع إلي مشاركة إيجابية وفعالة لمصر للطيران في المعرض، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية بجناح مصر للطيران مع عدد من وكلاء السياحة و منظمـي الرحلات الدوليين الألماني والعالمي مثل Trends Tours وPhoenix إلي جانب بعض المسئولين بمطارات ميونخ وهامبورج لبحث سبل جذب ونقل مزيد من السائحين الألمان إلي المدن المصرية خلال الفترة القادمة .

جدير بالذكر ، أن مصر للطيران تقوم بتشغيل رحلة يومية إِلى كل من ميونخ وبرلين وفرانكفورت وخمس رحلات أسبوعية إلي دوسلدورف.