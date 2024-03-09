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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إيقاف 8 مباريات وغرامة| تفاصيل أزمة شيكابالا مع جماهير الأهلي.. وهذه بنود اللائحة

أزمة شيكابالا مع
أزمة شيكابالا مع جماهير الأهلي

لم يفوّت محمود شيكابلا نجم نادي الزمالك مباراة نهائي كأس مصر بالأمس، دون خطف الكادر بـ«لقطة مع جمهور الأهلي».

شيكابالا نجم الزمالك معروف عنه مناوشاته وأزماته المتكررة مع جمهور الأهلي والتي تنتهي غالبا بعقوبات موقعة على اللاعب.

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الأهلي يضرب الزمالك بهدفين

انتهت مباراة كأس مصر التي أقيمت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بفوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2 / 0.

أحرز هدفي اللقاء إمام عاشور وأفشة في أواخر الشوط الثاني من المباراة؛ ليحصل الأهلي على بطولة الكأس رقم 39 في تاريخه.

حركة مسيئة من شيكابالا لجمهور الأهلي

عقب المباراة وخلال احتفالات جماهير الأهلي بالبطولة توجه شيكابالا كابتن فريق الزمالك نحو جمهور الأهلي مشيرًا بحركات مسيئة.

ورد على تلك الحركات هتفت جماهير الأهلي ضد اللاعب الذي اعتاد تكرار المشهد في مباريات القمة.

 أزمة شيكابالا مع جماهير الأهلي

ماذا تقول اللائحة ؟

خبير اللوائح عامر العمايرة كتب عبر حسابه على فيسبوك "‏حابب أفكر مسئولى اتحاد الكرة المصري أن عقوبة ارتكاب أى فعل من شأنه إثارة الجماهير إيقاف من 4-8 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه فهل مراقب المباراة سجل الواقعة ولا شاهد لم يشاهد حاجة".

هجوم إعلامي على شيكابالا

وصف إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق ما فعله شيكابالا بأنه بحث عن اللقطة فقط.

وقال إبراهيم سعيد من خلال برنامجه على قناة النهار: "هو لازم تاخد لقـطة؟ .. انت فــعلا زملكاوي جدا"، وأكمل "انت بتــداري على أدائك".

وأكد إبراهيم سعيد أن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، يبحث فقط عن اللقطة أمام جماهيره.

وتابع: "أجواء مباراة الأهلي والزمالك كانت جيدة للغاية، وما فعله شيكابالا ليس له أي معنى، "انت مالك ومال جمهور الأهلي؟".

من جانبه قال الفنان نبيل الحلفاوي عبر موقع إكس: “كنت من عشاق شيكابالا.. وفي زمن تألقه.. كتبت أني لو مدير فني شيكا يلعب طول الماتش حتى لو كان يومها غير موفق. لأنه في لحظة ممكن يسجل أو يعمل أسيست ساحر ‏لكن للأسف.. أحزن الآن وأنا أراه مصرا على ظلم نفسه.. حالة مالهاش تفسير”.

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