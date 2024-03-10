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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| طرح البرومو الرسمي لبرنامج «رامز جاب من الآخر».. وجوائز ضخمة من أحمد العوضي لجمهوره في شهر رمضان

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أحمد العوضي و المخرج طارق الكاشف ورامز جلال:

 

 

مليون ونص.. جوائز ضخمة من أحمد العوضي لجمهوره في شهر رمضان

 

أعلن النجم أحمد العوضي تفاصيل مسابقته التي يقدمها لمتابعيه على مدار شهر رمضان الكريم، بعنوان مسابقة الطرش، مشيرًا إلى أنه خصص 1.5 مليون جنيه للفائزين.

 

هشام عباس أول الحاضرين في عزاء المخرج طارق الكاشف بمسجد الشرطة

 

بدء عزاء المخرج طارق الكاشف في مسجد الشرطة بصلاح سالم، وكان الفنان هشام عباس، أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء.

 

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

 

طرح النجم أحمد السقا أحدث أعماله الفنية من خلال مسلسله الجديد العتاولة الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل .

 

مسلسلات رمضان 2024| صدقي صخر يعلن انتهاء تصوير «كامل العدد بلس1»

 

أعلن الفنان صدقي صخر من الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل "كامل العدد بلس1"، والمقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

 

 

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

 

طرحت الصفحة الرسمية لmbc البرومو الرسمي لبرنامج “رامز جاب من الآخر” ، والذى من المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024.

 

أحمد العوضى طارق الكاشف

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