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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

«بمسك العقارب وأستخلص السم»|غادة عبدالرازق تكشف كواليس مثيرة عن مسلسلها الجديد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

وتابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة  عبر  برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON قائلة: دوري  في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

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مدرب عقارب

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

الإعلامية لميس الحديدي الفنانة غادة عبد الرازق الزمن الجميل برنامج كلمة أخيرة صيد العقارب عائلة الحاج متولى غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب

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