5 نصائح مهمة لتفادي العطش في الصيام.. تعرف عليها

أجابت زينب مرزوق، اخصائية التغذية العلاجية، عن سؤال: “ما هو الوقت المناسب لـ السحور وكيفية تفادي العطش في نهار رمضان.

وقالت أخصائية التغذية، إن البعض يعتقد تناول كمية كبيرة من المياه قبل الفجر مباشرة ستجعله لا يشعر بالعطش في اليوم الثاني؛ ولكن هذا غير صحيح، حيث يجب تناول كوب من المياه كل ساعة من وقت الإفطار وحتى ميعاد السحور حتى لا يتم الضغط على الكلى والأوعية الدموية.

أفضل الأكلات لوجبة السحور

وأضافت “مرزوق” خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن هناك عدد من المأكولات يفضل تناولها في وجبة السحور للمساعدة على تحمل الصيام وتقليل الشعور بالعطش مثل الزبادي واللبن وتناول السوائل الطبيعية.



وتابعت اخصائية التغذية العلاجية أنه يجب تناول وجبة غذائية متكاملة في السحور مثل تناول الفول والبيض والجبنة القريش و الجبنة ملح خفيف، مؤكدة أهمية تأخير تناول وجبة السحور وذلك لإمداد الجسم بالطاقة أكبر فترة ممكنة.