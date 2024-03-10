قيادي في حماس لـCNN: نتنياهو يقف ضد المطالب الفلسطينية ولاموعد لاستئناف المفاوضات

قال حسام بدران عضو في المكتب السياسي لحركة حماس لشبكة سي إن إن الأمريكية اليوم الأحد أنه لا يوجد موعد بعد" لعودة مفاوضي حماس إلى القاهرة لاستئناف المحادثات حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى.

وقال حسام بدران لشبكة سي إن إن: "لا يوجد شيء جديد"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الاستجابة للمطالب الفلسطينية العادلة فيما يتعلق باحتياجات غزة الأساسية.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ شرط وقف القتل والانسحاب الإسرائيلي وتقديم الإغاثة وعودة النازحين دون شروط كشروط يجب أخذها بعين الاعتبار.

وغادر وفد من حماس القاهرة في 7 مارس بعد أيام من المحادثات دون تحقيق تقدم واضح.

وكان المفاوضون يأملون في التوصل إلى مسودة اتفاق هذا الأسبوع بعد أيام من الاجتماعات في القاهرة "لكن ذلك لن يحدث"، كما قال أحد الدبلوماسيين المطلعين، الذي وصف الأيام القليلة الماضية من المحادثات بأنها كانت "نشطة جدا".

يأتي ذلك فيما نقلت سي إن إن الأمريكية ما قالته قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع إن الوفد غادر للتشاور بشأن المقترحات مضيفا أن المفاوضات ستستأنف هذا الأسبوع.

وحذرت إسرائيل من أنه إذا لم يعد الأسرى الإسرائيليون المحتجزون في غزة إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فسوف تشن هجومًا عسكريًا على رفح في جنوب غزة حيث يوجد حوالي 1.5 مليون فلسطيني.

