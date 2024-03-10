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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تكريم المخرجة هالة خليل في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

هالة خليل
هالة خليل

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم المخرجة هالة خليل، في دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، وذلك تقديرا لتفردها في تحقيق عدد من الأفلام التي عبرت بصدق عن المرأة واقعا وإبداعا بحسب بيان رسمي.
 

وأكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن تكريم هالة خليل هو إنتصار للكيف على الكم، فرغم أن مسيرتها السينمائية تضم عددا محدودا من الأفلام سواء الطويلة أو القصيرة، إلا أنها عبرت ببراعة في جميع أفلامها عن أحاسيس ومعاناة المرأة المصرية، وطرحت أيضا ككاتبة للسيناريو في أعمالها موضوعات شديدة الأهمية تطرح بجرأة كبيرة قضايا لا تهم المرأة فحسب، بل تهم المجتمع المصري بشكل عام.
 

وأشارت إدارة المهرجان إلى غياب هالة خليل عن السينما في الفترة الأخيرة، لا يتعلق بقدرتها على الإبداع، لكنه يعبر بصدق عن الأزمة الشديدة التي تواجهها صناعة السينما في مصر، خاصة أن هالة خليل لديها أكثر من مشروع سينمائي معطل لأسباب مختلفة، وشددت إدارة المهرجان على أن وجود مخرجات مثل هالة وغيرها من المبدعات من شأنه أن يثري صناعة السينما المصرية، ويضيف إليها الكثير.


يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم أيضا في دورته الثامنة، النجمة الفنلندية ألما بويستي، والنجمة غادة عادل، ويعقد دورته المقبلة برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

هالة خليل إدارة مهرجان أسوان إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة التضامن الاجتماعي المركز القومي للسينما المخرجة هالة خليل

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