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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: نتنياهو أخطأ يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها واجتياح رفح خط أحمر

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 'يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها' لفشله في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وفي حديثه مع جوناثان كيبهارت من قناة MSNBC في مقابلة يوم السبت، قال بايدن: 'ما يحدث هو أن لديه الحق في الدفاع عن إسرائيل، والحق في مواصلة ملاحقة حماس ولكن يجب عليه، أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تزهق نتيجة الإجراءات المتخذة.
وتابع : إنه  في رأيي، يؤذي إسرائيل أكثر من مساعدتها إسرائيل وأعتقد أنه خطأ كبير'.
وحذر بايدن منذ أشهر من أن إسرائيل تخاطر بفقدان الدعم الدولي بسبب تزايد الضحايا المدنيين في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء المدنيين 31 ألف شخص.

وقال بايدن إن الغزو الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من 1.5 مليون فلسطيني خط أحمر بالنسبة له.

ومع ذلك، قال إنه لن يقطع الأسلحة مثل صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية التي تحمي السكان المدنيين الإسرائيليين من الهجمات الصاروخية في المنطقة.

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