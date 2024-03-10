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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في خشوع وسكينة..الآلاف يؤدون أول صلاة تراويح بالجامع الأزهر| صور

الجامع الازهر
الجامع الازهر

نقل موقع صدى البلد الإخباري، عبر منصاته المختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي، بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر الشريف، حيث أدى الآلاف أول صلاة تراويح في خشوع وسكينة.

دعاء التراويح جماعة
دعاء التراويح جماعة، تصلى صلاة التراويح والتي هي سنة مؤكدة في جماعة بعد صلاة العشاء ويستحب أن يذكر فيها المسلم بعض من دعاء التراويح جماعة، بعد الانتهاء من صلاة التراويح يستكمل الإمام بركعتين الشفع والوتر ومن ثم في ركعة الوتر بعد القيام من الركوع يبدأ في قول دعاء التراويح جماعة، لا توجد صيغة محدد لدعاء التراويح جماعة ولكن سنذكر لكم بعض من الأدعية المستحبة قولها وهي:

- اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله.


- اللهم يا كريم يا عظيم، أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا يا رحمن يا رحيم شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.
- يا رب اللهم اعنا في رمضان على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن الكريم، اللهم اقطع عنا أحزاب الشياطين، ومن علينا بالتوبة والغفران والرضوان، يا رب أدخلنا برحمتك الجنان، بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهم خالق الإنسان فارق الفرقان ومنزل القران، اللهم يا عالم الإعلان والسر، يا رب بارك لجميع المسلمين ولنا جميعا بصوم رمضان الكريم.
- يا رب نسبح بحمدك، عدد خلقك ومداد كلماتك وزنة عرشك ورضا نفسك، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.


- اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من والصراط وذلته، ونعوذ بك من يوم القيامة وروعته، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين.
 

الجامع الأزهر الشريف العشاء والتراويح صلاة تراويح دعاء التراويح

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في خشوع وسكينة..الآلاف يؤدون أول صلاة تراويح بالجامع الأزهر| صور


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