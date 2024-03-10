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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان بينك.. ريا أبي راشد تفتتح السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024| فيديو

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

افتتحت المذيعة اللبنانية الشهيرة ريا أبي راشد، السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز  الأوسكار في نسخته الـ 96، قبل لحظات من توافد نجوم الفن والسينما؛ للاحتفاء بأكبر حدث سينمائي عالمي. 

وارتدت ريا أبي راشد، فستانا وردي اللون “بينك”، من تصميم رامي قاضي، وتألقت كعادتها حيث بدى عليها خسارة الكثير من الوزن مؤخرا. 

حفل الأوسكار 

ينطلق الليلة حفل توزيع جوائز  الأوسكار السينمائية في نسخته الـ 96، وسط حالة من الزخم والتوقعات العالية لحدث ممتع مليء بالفقرات المميزة. 

ومن المتوقع أن يسيطر فيلم كريستوفر نولان الملحمي Oppenheimer على قائمة جوائز الأوسكار، بعدما نال 13 ترشيحا وتفوق في قوائم الترشيحات.

وبالرغم من حصول فيلم باربي على 8 ترشيحات فقط، إلا أن الآمال عالية تجاهه، وسيحظى أبطاله بتحية خاصة على مسرح الأوسكار الليلة، ويقدم نجمه ريان رينولدز أغنيته الشهيرة من العمل الذي قدم فيه شخصية كين.

ويكرم حفل الأوسكار نجوم هوليوود الأفضل خلال العام السابق منذ عام 1929، وتقوم أكاديمية فنون وعلوم الصور التي مقرها لوس أنجلوس كل عام بطرح قائمة ترشيحات واختيار الفائزين من خلال تصويت أعضائها في 20 فئة منها أفضل فيلم وممثل وممثلة. 

وتجتذب جوائز الأوسكار الأنظار كل عام، ويتصارع الممثلون على ضم التمثال الذهبي الشهير لقائمة تكريماتهم، ومن يحصل عليها يعتبر نفسه وصل إلى أقصى طموحاته حتى يكررها مرة أخرى.

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