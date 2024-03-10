الخارجية الإماراتية: نفتخر بالتعاون مع مصر في إرسال المساعدات للأشقاء بغزة.. فيديو

تحدث سلطان الشمسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، عن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال سلطان الشمسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد صعوبة بالغة، وهذا الأمر دعا الرئيس الإماراتي إلى توجيه المساعدات الغذائية والطبية للأشقاء في قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع مسئولي القيادة المصرية.

وأضاف نركز على إدخال المساعدات الغذائية بشكل مستمر، بالتنسيق مع مسئولي مطار العريش، لافتا: نفتخر بالتعاون مع مصر في التنسيق بشأن إرسال المساعدات والجانب الطبي للأشقاء في غزة.

وأشار إلى أن رفح الفلسطينية تنقصها الكثير من الخدمات ونحن مع وقف إطلاق النار وفتح المعابر وتخطي هذه المرحلة الصعبة، مضيفا: الإمارات مستمرة في إرسال المساعدات بشكل غير محدود وعلى أعلى مستوى، والإمارات أرسلت أكثر من 21 ألف طن مساعدات، وتدشين مستشفيات ميدانية طبية.

وأوضح “لجأنا للإسقاط الجوي للمساعدات لصعوبة الوصول إلى الشمال والجنوب، وهناك تنسيق مصري – إماراتي مستمر لدخول المساعدات بأي طريقة، مؤكدا أن هناك تنسيق مستمر مع مصر لتوفير الغذاء والطحين لتشغيل المخابز في قطاع غزة، وتجهيز مستشفى ميداني لدعم القطاع الطبي”.