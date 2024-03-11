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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يطرح تساؤلا مثيرا للجدل عن قرارات حسام حسن

صدى البلد

شارك الناقد الرياضي إسلام صادق، منشوراً مثير للجدل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "حسام حسن أختار 10 لاعبين من الاهلي بعدما رفض كل المدربين الأهلاوية الإنضمام لجهازه المعاون هل اختيارات العميد إرضاءا لجماهير الأهلي ؟!".

وجاءت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن كالتالي:

 

 

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبوجبل- المهدي سليمان- مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي- محمد شكري- أحمد حجازي- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد مجدي أفشة- أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى فتحي- حسين الشحات- عمر مرموش- مصطفى محمد- أحمد عاطف- محمد شريف- محمد الشامي.


يذكر أن حسام حسن تولي مهمة تدريب منتخب مصر، بعقد يمتد حتى 2026، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينه، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023". 

 

 

اتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم جماهير الأهلي للمنتخب الوطني مصطفي محمد

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