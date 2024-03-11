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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المشاهد يفضل أدوار الشر.. فراس سعيد يكشف كواليس دوره في مسلسل صدفة

الفنان فراس سعيد
الفنان فراس سعيد

تحدث الفنان فراس سعيد عن كواليس دوره في مسلسل صدفة، قائلا: أجسد شخصية رجل أعمال صديق للشخصية التي يقدمها الفنان خالد الصاوي.

وأضاف "فراس سعيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، العلاقة بينهم تقوم على المصلحة، ومع أحداث المسلسل يحدث العديد من الأزمات والمشاكل بينهم.

وأكمل:"شخصيتي في المسلسل هتزعل الناس شوية بس هترجع تصالحهم"، مضيفا: أكتشفت أن الجمهور بيفضل أدوار الشر أكثر.

واسترسل: فريق العمل مميز، والقصة قريبة من المجتمع، وذات طابع كوميدي وظريف، منوها بأن المتحدة تلعب دورا كبيرا في تطوير السينما والفن العربي.

 

فراس سعيد الفنان فراس سعيد مسلسل صدفة خالد الصاوي السينما

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