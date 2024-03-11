البيت الأبيض يهنئ مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية بحلول شهر رمضان

هنأ البيت الأبيض، اليوم الإثنين، مسلمي الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بحلول شهر رمضان متمنية لهم شهرا مباركا.

وقال البيت الأبيض عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: "تتمنى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لجالياتنا المسلمة في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم شهر رمضان مباركًا".

https://x.com/WhiteHouse/status/1767020038857335231?s=20

ومنذ قليل، قال بايدن في بيان له عبر موقع البيت الأبيض: "الليلة، وبما أن الهلال الجديد يمثل بداية شهر رمضان المبارك، نتقدم أنا وجيل بأطيب تمنياتنا وصلواتنا للمسلمين في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف بايدن في بيانه، أن شهر رمضان هو وقت للتأمل والتجديد، ويأتي هذا العام في لحظة ألم هائل، لقد تسببت الحرب في غزة في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني، وقُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال، وبعضهم أفراد من عائلات المسلمين الأمريكيين، الذين يشعرون بحزن عميق على أحبائهم الذين فقدوا اليوم.