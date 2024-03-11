وزارة النقل تكشف عن موعد قيام آخر قطار مترو وLRT خلال أول يوم رمضان

قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي :



- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل



- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT(الفنون و الثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل