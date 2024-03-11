عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء 1 رمضان مكتوب .. احرص عليه اليوم بعد الصلاة وعند الإفطار

صدى البلد

انطلق شهر الخير والبركات شهر رمضان المعظم الذي يستجاب فيه الدعاء، خاصة وأن الصائم  دعاؤه مستجاب،  فلنحرص طوال هذا الشهر على الدعاء في كل وقت مع اليقين أن الله سوف يستجيب، حيث قال تعالى «ادعوني استجب لكم».

دعاء 1 رمضان 1445

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وأغفر لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام.

والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

اللهم اجعل اول صباح من رمضان تفريجا لهمومنا واستجابة لدعائنا وغفرانا لذنوبنا ‏فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، صباح نسمات الخير والغفران صباح أول أيام رمضان.

‏يارب اجعل أول فجر من رمضان تفريجا لهمومنا واستجابة لدعائنا وغفرانا لذنوبنا ‏”اللهم رمضان مختلف، ينتزعنا من غفلة الحياة والركض ورائها.

اللهم رمضان يطهر القلب والعقل ولا يبقي فكرة ولا عادة إلا قومها وحسنها، اللهم همة وعزيمة دائمة وقوة في الطاعة وإخلاص تام لك.”

اللهم الرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله منى واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا. 

احترس.. معصية اعتاد عليها البعض تضيع ثواب الصيام في نهار رمضان

دعاء قيام الليل لجلب الرزق مستجاب.. احرص عليه بعد التسليم من الصلاة

هل تأخير غسل الجماع إلى بعد الفجر يؤثر في صحة الصوم

أفضل دعاء تبدأ به يومك

لا إله إلا أنت تب علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم يا كبير فوق كل كبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق السماوات والأرضين. والشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير.
أضل أو أظلم أوأظلم أووأجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ بسم الله توكلت على الله.

- اللهم انت حسبي ونعم الوكيل في كل أمر مم أموري

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي .

- اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين».

دعاء 1 رمضان دعاء 1 رمضان 1445

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

إبراهيم حسن يفجر مفاجأة عن استبعاد محمد صلاح من المنتخب .. فيديو

دعاء شهر رمضان .. ردده يوميا يأتيك الخير من حيث لا تحتسب

الزمالك يعدل مركز عبد الله السعيد.. تفاصيل

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

خلال أيام رمضان.. اعرف سعر الدولار في مصر الإثنين

ترشيحاتنا

روسيا تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وأوريول

سكان غزة يعيشون كابوسا.. أجواء حزينة بالأراضي المحتلة مع دخول رمضان

قبل ما تنزل من بيتك.. اعرف مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2024

استشهاد 16 فلسطينيا بقصف الاحتلال منزل عائلة أبو شمالة في غزة

قصة صحابي كان يخدم النبي.. هذه الآية نصحه بها الرسول في تكفير الذنوب والخطايا

دعاء 1 رمضان مكتوب .. احرص عليه اليوم بعد الصلاة وعند الإفطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار الشيفات .. طريقة عمل قمر الدين بدون تكاليف

بعد مشاركة صلاح مع ليفربول| هل يعاقبه حسام حسن بالاستبعاد النهائي أو سحب الشارة ؟

بين الجرأة والاحتشام.. زوجات اللاعبين يخطفن الأنظار بإطلالات ملفتة

فستان ضيق.. ابنة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ