دعاء 1 رمضان مكتوب .. احرص عليه اليوم بعد الصلاة وعند الإفطار

انطلق شهر الخير والبركات شهر رمضان المعظم الذي يستجاب فيه الدعاء، خاصة وأن الصائم دعاؤه مستجاب، فلنحرص طوال هذا الشهر على الدعاء في كل وقت مع اليقين أن الله سوف يستجيب، حيث قال تعالى «ادعوني استجب لكم».

دعاء 1 رمضان 1445

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وأغفر لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام.

والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

اللهم اجعل اول صباح من رمضان تفريجا لهمومنا واستجابة لدعائنا وغفرانا لذنوبنا ‏فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، صباح نسمات الخير والغفران صباح أول أيام رمضان.

‏يارب اجعل أول فجر من رمضان تفريجا لهمومنا واستجابة لدعائنا وغفرانا لذنوبنا ‏”اللهم رمضان مختلف، ينتزعنا من غفلة الحياة والركض ورائها.

اللهم رمضان يطهر القلب والعقل ولا يبقي فكرة ولا عادة إلا قومها وحسنها، اللهم همة وعزيمة دائمة وقوة في الطاعة وإخلاص تام لك.”

اللهم الرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يريح القلوب اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله منى واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا.

أفضل دعاء تبدأ به يومك

لا إله إلا أنت تب علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم يا كبير فوق كل كبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا خالق السماوات والأرضين. والشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير.

أضل أو أظلم أوأظلم أووأجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ بسم الله توكلت على الله.

- اللهم انت حسبي ونعم الوكيل في كل أمر مم أموري

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي .

- اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين».