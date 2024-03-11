هدنة قصيرة.. الكشف عن تطورات جديدة بشأن المفاوضات بين حماس وإسرائيل

قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمارس ضغوطا كبيرة على حماس وإسرائيل من أجل التوصل إلى فترة هدنة قصيرة في قطاع غزة مع حلول شهر رمضان.

وقالت القناة السابعة العبرية إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، قام بجولة للترويج لهدنة من 2 إلى 4 أيام تقدم خلالها حماس قائمة أولية بالأسرى الإسرائيليين لدي حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب القناة فانه يمكن من خلال هذه الهدنة القصيرة استمرار المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.

وأفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولان أمريكيان، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تتوقع أن تقوم القوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية في رفح، مع بدء شهر رمضان المبارك.

وقال المسؤولان الأمريكيان، إنه حتى نهاية هذا الأسبوع، لم تر الولايات المتحدة بعد أي نوع من الخطة الإنسانية أو خطة الإخلاء من الحكومة الإسرائيلية، والتي تسعى إلى ضمان سلامة هؤلاء المدنيين في رفح قبل شن عملية عسكرية هناك.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من 1.5 مليون فلسطيني خط أحمر بالنسبة له.