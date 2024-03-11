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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل هلال رمضان.. السفيرة الأمريكية بالقاهرة تهنئ المصريين بالشهر المبارك

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج

نشرت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج مقطع فيديو على الحسابات الرسمية للسفارة على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، تهنيء فيه المصريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.  

قالت السفيرة هيرو مصطفى:"هل هلال رمضان..بتمنى لأصدقائنا وشركائنا في مصر من كل قلبي.. الفرح والخير واللمة تملى قلوبكم وبيوتكم طول الشهر الكريم".

وتابعت جارج:"مبسوطة أوي اني هكون في رمضان السنة دي في مصر..رمضان مميز وملين حب وكرم..رمضان في مصر فعلا حاجة تانية..كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم".

يذكر أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج تولت مهامها في نوفمبر الماضي.

السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج انستجرام شهر رمضان المبارك رمضان

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