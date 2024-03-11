حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي جنوب لبنان بأربع مسيرات

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عاجل له منذ قليل، أنه أطلق 4 طائرات مسيرة على مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع جنوبي لبنان، مؤكدًا أنه أصاب هدفه بدقه.

ومنذ قليل، ألقت طائرات إسرائيلية، منشورات على منطقة الوزاني جنوبي لبنان، جيث تحُمّل المنشورات الإسرائيلية حزب الله اللبناني ما يلحق بسكان الوزاني من أذى، نتيجة وضع الحزب أسلحته في بلداتهم.

وتقول المنشورات: "يا ابن الجنوب.. حزب الله يخاطر في حياتكم وحياة عائلاتكم وبيوتكم".

وحسب المنشورات، فإن "حزب الله يدخل عناصره وأسلحته إلى مناطق سكنية" في الوزاني.