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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصرية للاتصالات تطلق حملتها الرمضانية تحت شعار "دايما على بالي"

صدى البلد

أطلقت المصرية للاتصالات اليوم حملتها الإعلانية الجديدة تحت شعار "دايما على بالي" بمشاركة مجموعة من نجوم الفن حيث شارك في بطولة الإعلان الفنانون خالد النبوي، وهند صبري، وأحمد مالك، وآية سماحة، ورزان جمال، وعصام عمر، مع ظهور خاص للفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وذلك بمصاحبة أغنية رائعة بصوت الفنانة إليسا، واعتمد الإعلان على عرض مجموعة مواقف من الحياة اليومية لدى المصريين تميزت بفيض من المشاعر الحقيقية بين الأهل والأصدقاء كما ضم مشاهد مبهجة للاحتفال بالشهر الكريم.

وقد أطلقت المصرية للاتصالات إعلانها الجديد اليوم عبر القنوات التليفزيونية المختلفة وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قناة اليوتيوب حيث حظي بنسبة مشاهدات عالية وانتشار واسع خلال الساعات الأولى من بثه.

وتضمنت الحملة الترويجية للمصرية للاتصالات "وي" عروضا سخية ومفاجآت تتيح لعملائها التواصل مع جميع أصدقائهم وذويهم طوال الشهر الكريم، وتشمل أيضاً إمكانية إعادة الشحن للحصول على 300 ضعف الشحن لمشاركتها مع العائلات والأصدقاء بالإضافة إلى الحصول على مبلغ الشحن كاملاً عند إعادة الشحن ب 30 جنيها فأكثر دون خصم رسوم إدارية أو ضرائب، كما سيحصل عملاء وي جولد وكنترول ونيترو وغيرها من الباقات على ضعف الباقة.

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات: "تحرص "وي" دائماً على مشاركة عملائها احتفالاتهم باستقبال شهر رمضان الكريم من خلال العروض المتميزة التي تمكنهم من التواصل مع ذويهم طوال الشهر لتكتمل فرحتهم بالحصول على مستوى خدمة متميز إلى جانب الأجواء الأسرية المبهجة." وأضاف أن "مشاركة هذه المجموعة المميزة من نجوم الفن في الحملة أضفى عليها روحا من البهجة والسعادة وانتقلت هذه الأجواء إلى العملاء والمشاهدين احتفالا بالشهر الكريم".

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