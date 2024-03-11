حزب الله يشن هجمات خطيرة ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه تصدى لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية اللبنانية مع الاحتلال بالأسلحة المناسبة، مما أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة.
وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه تم استهدف مربض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في خربة ماعر، وانتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة.
وتابع حزب الله: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة".
كما قال حزب الله انه تم استهدف أيضا مجموعة لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند قيامها بتركيب تجهيزات تجسسية جديدة في موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.