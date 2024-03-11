حزب الله يشن هجمات خطيرة ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، أنه تصدى لطائرة مسيرة ‏إسرائيلية في أجواء المناطق الحدودية اللبنانية مع الاحتلال بالأسلحة المناسبة، مما أجبرها على ‏التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلة.‌‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه تم ‏استهدف مربض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في خربة ماعر، وانتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيطه بالأسلحة ‏الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة.‌‏

وتابع حزب الله: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة".

كما قال حزب الله انه تم ‏استهدف أيضا مجموعة لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند قيامها بتركيب تجهيزات تجسسية جديدة في موقع ‏المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏ ‏