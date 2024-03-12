أزمة قلبية.. أحمد حسن يكشف تفاصيل جديدة عن حالة لاعب فيوتشر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مستجدات حالة اللاعب أحمد رفعت بعد نقله للمستشفى عقب مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر.. أحمد رفعت تحت عناية طبية حاليا.. اللاعب يعاني من ازمة قلبية.. وكنسولتو طبي حول اللاعب”.

نقل لاعب فيوتشر أحمد رفعت إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الاسكندرية؛ عقب سقوطه خلال لقاء فريقه والاتحاد السكندري، على الأرض مغشيا عليه.

وفور نقل اللاعب أحمد رفعت للمستشفى؛ جرى وضعه على جهاز التنفس وإجراء صدمات للقلب، بعد حدوث هبوط في الدورة الدموية.

وتشير الأنباء الاولية لاستقرار حالة اللاعب حتى الآن بعد استجابته للإسعافات التى أجريت له إلى الآن.