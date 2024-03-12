إتاحة تدريب الطلاب بالفنادق المصرية.. اغتنم الفرصة

أخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها ، حال رغبة الفنادق الاستفادة من بروتوكول تعاون بين الغرفة و كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات ،لتدريب الطلاب لديها التواصل مع إدارة الجامعة.



جاء ذلك في إطار حرص غرفة المنشآت الفندقية على إعداد أجيال واعدة من العمالة الفندقية ،وتوفير فرص تدريب عملى للطلبة المقيدين في كلية السياحة والفنادق.



يذكر أن وقعت غرفة المنشآت الفندقية بروتوكول مع كلية السياحة و الفنادق بجامعة مدينة السادات ، لتوفير التدريب العملى لطلبة الكلية لمدة شهرين خلال فترة الصيف للطلبة المقيدين بالصف الثانى والثالث ووفا لاحتياج كل فندق ومن خلال إجراء مقابلة شخصية للطلبة واختبار من يرغب في تدريبهم.