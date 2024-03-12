إعدام 70 كيلو مواد غذائية غير صالحة في مطروح

تمكنت لجان الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح من ضبط وإعدام أكثر من 70 كيلو أغذية، وتحرير 11 محضرا لمحال مخالفة.



وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف جهود الرقابة على المعروض من السلع الغذائية، تم تكليف عدة لجان من القسم الوقائي بالمديرية لعمل حملات على الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح.

وقال إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، شنت حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق مدينة مرسى مطروح، وقامت بالمرور على 13 منشأة غذائية.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن إعدام أكثر من 70 كيلو جرام أغذية فاسدة (كنافة وبلح ومعجنات وغيرها) لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 11 عينة ياميش رمضان، وتحرير 11 محضرا، منها 6 محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين، وتحرير 5 محاضر جنح صحية لعدم اتباع قواعد النظافة العامة بالمنشآت، وجار العرض على النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.