وزير الري يبحث مع رؤساء الإدارات المركزية حالة المنظومة المائية بالمحافظات

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظات: الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والجيزة والمنوفية والقليوبية، خلال عدة اجتماعات منفصلة، حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات، في إطار متابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية.

ووجه وزير الري، رؤساء الإدارات المركزية بمراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف والتنسيق مع قطاع الري والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية وهيئة الصرف لسرعة الانتهاء من عقود التطهيرات، والإفادة بتقرير دوري عن تقدم الأعمال، ودفع أعمال تطهيرات المساقي بالمتابعة المستمرة مع جهات وزارة الزراعة بكل محافظة، والتنسيق مع قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوى المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، وكذا قيامهم بتنفيذ أعمال تطهيرات المساقي الخاصة استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات المائية القادم، ودفع العمل في أعمال تأهيل الترع، والإفادة بتقرير عن موقف سحب الأعمال من المقاولين المتقاعسين عن التنفيذ، وتلافي أي ملاحظات في الأعمال الجاري تنفيذها، خاصة بالمشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشدد الدكتور سويلم على متابعة زراعات الأرز بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالمساحات المصرح بزراعتها بمحصول الأرز بالمحافظة والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحديدها بدقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع الإزالة الفورية لما يتعدى المساحات المقررة وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلبا على إدارة وتوزيع المياه بشكل عام.

كما وجه الوزير بمراجعة موقف صيانة البوابات في زمام كل إدارة قبل أول أبريل القادم، ومراجعة موقف المقاولين ومدى كفاءتهم في نطاق كل إدارة، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن جاهزية المحطات، والتنسيق مع أجهزة قطاع المياه الجوفية فيما يخص مراجعة موقف الآبار الجوفية وموقف التراخيص ومعوقات قيام المزارعين بترخيص الآبار الجوفية (الري التكميلي) في زمام الإدارة والإفادة بموقف تلك الآبار، ومراجعة موقف إزالة التعديات والإفادة بحصر يتضمن جدولا زمنيا لإزالتها، مع تسريع وتيرة الإزالات بالموجة ال22 لإزالة التعديات والتركيز على تنفيذ الإزالات في المهد، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي، والتأكد من عمل لجان الشكاوى وموقف حسم شكاوى صرف الربع السابق.

كما وجه بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك بشأن حصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق المحافظة، والعمل على زيادة معدلات التحصيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المختصة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام، ومراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية، وكذا أعمال تلك اللجان والقيمة التي تحددها للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة، والإفادة بتقرير عن موقف شغل الوحدات السكنية.

وفي محافظة الإسكندرية، وجه سويلم، الإدارة المركزية بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري المختصة بشأن صيانة بوابات فم ترعة النوبارية والحجوزا، وأيضا صيانة بوابات قناطر بولين، والتشديد على متابعة الالتزام بتطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة، واتخاذ اللازم لدراسة موقف الوحدات السكنية بإدارة ري النصر وسبل تعظيم الاستفادة منها، والمراجعة الفنية لأسلوب تشغيل محطة مياه الشرب بجنوب العلمين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الإسكان، والإفادة باقتراح للأسلوب الأمثل لتشغيل المحطة بشكل منتظم وعدم التأثير على منسوب المياه بالترعة أو كمية مياه الشرب المنتجة من المحطة.

أما في محافظة البحيرة، وجه وزير الري، الإدارة المركزية بالمتابعة المستمرة لأعمال التطهيرات بفرع رشيد، ومتابعة موقف جاهزية محطات الرفع وخاصة محطة هندسة شبراخيت.

وفي محافظة الغربية، وجه الدكتور سويلم، الإدارة المركزية بإعداد خطة لتطوير الموارد البشرية في الإدارات الواقعة بنطاق المحافظة تتضمن الاحتياجات الحالية والمتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة بالنسبة للمهندسين والبحارة والفنيين والسائقين، واحتياجات التدريب التحويلي لتحسين وتطوير الأداء بما يخدم أهداف الوزارة.

بينما في محافظة الدقهلية، وجه الوزير، الإدارة المركزية بالإفادة بمقترح لتطوير العمل بالإدارة العامة لري غرب الدقهلية فنيا ومؤسسيا، وإعداد خطة لتطوير الموارد البشرية في الإدارات الواقعة بنطاق المحافظة تتضمن الاحتياجات الحالية والمتوقعة خلال السنوات الخمس القادمة بالنسبة للمهندسين والبحارة والفنيين والسائقين، واحتياجات التدريب التحويلي لتحسين وتطوير الأداء بما يخدم أهداف الوزارة.

وفي الجيزة، وجه سويلم، الإدارة المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الصرف لعرض الموقف المائي بترعة الصف ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه بزمام الترعة، والتنسيق مع مصلحة الري لدراسة الميزان المائي على ترعة الجيزة وتحديد القطاع المائي المناسب للاحتياجات المائية المترتبة على الترعة أخذا في الاعتبار موقف الزمامات الفعلية على الترعة.

أما في محافظة القليوبية، وجه الدكتور هاني سويلم، الإدارة المركزية بالإفادة بتقرير عن موقف تأهيل ترعة جنابية مويس الأولى، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري لإعداد تقرير عن موقف تشغيل محطة تغذية ترعة أبو المنجا، والإفادة بتقرير فني عن الوضع الحالي لترعة الفليفلة المستجدة بالتنسيق مع مصلحة الري والمركز القومي لبحوث المياه.