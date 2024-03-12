علامات قبول الصوم في رمضان؟.. المفتي يوضح

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الصوم المقبول هو الذي يقصد به وجه الله تعالى.

وأضاف مفتي الجمهورية، في إجابته على سؤال: متى يكون الصوم في رمضان مقبول؟ أن الامتناع عن الطعام والشراب والآثام من الفجر إلى المغرب، ابتغاء وجه الله تعالى، هو من علامات الصوم المقبول.

وأشار إلى أن أداء العبادات بإخلاص شديد، تحدث طمأنينة عند الإنسان، وعلى المسلم أن يحرص ألا يغضب ربه في أي تصرف من التصرفات التي يفعلها في حياته اليومية.

وأكد أن الصوم الحقيقي، هو الذي يمنع الإنسان المسلم من ارتكاب أي محرمات أو معاصي.

درجات الصوم

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "هل للصوم درجات؟ وأجاب الشيخ حسام الدين علام، عضو المركز.

وقال "علام"، في فيديو لـ"صدى البلد"، إن للصوم درجات كما تحدث عنها الإمام الغزالي، منوهًا بأن المرتبة الأولى هى صوم العموم والمراد بها الامتناع عن المفطرات من أكل وشرب وعلاقة زوجية، وقد يقع هذا الصائم تحت حديث "رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش".

وأضاف أن الصوم الثاني هو صوم الخصوص، وفيها يصوم المسلم عن الأكل والشرب والعلاقة الزوجية، ويزيد فيها صوم الجوارح وعدم الغيبة والنميمة أو فعل الذنوب التي لا ترضى الله.

وأشار إلى أن الصوم الثالث وهو صوم خصوص الخصوص، ويزيد فيها عما سبق، صوم القلب، لمراعاة الله سبحانه وتعالى ومراقبته في كل فعل أو خاطرة تكون في ذهن الإنسان، وهي المرتبة السامية والأعلى، والتي ينبغي على كل مسلم الوصول إليها.

ويبث موقع "صدى البلد"، يوميا خلال شهر رمضان المبارك حلقة من برنامج "فتاوى" بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.