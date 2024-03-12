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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخرانى يوميًا خلال النصف الأول من رمضان فى تمام الساعة 6:15  حصريًا على شاشة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.


مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة بظهور "بهجت" وهو يحادث جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطلب منهم أن يتفاعلوا معه، وحرص على أن يناقش معهم قضية التحرش.

أثناء حديث بهجت سمع أحد أحفاده يحادث فتاة، فترك "اللايف" وذهب ليسمع ما يقوله، وهو ما اعترضت عليه حفيدته الأخرى وأخبرته أن هذا يتعارض مع ما يقدمه للجمهور.

وعلى جانب آخر يحاول بهجت ان يدبر 60 ألفا مصاريف أحفاده، وطلب من نعنانة " جومانا مراد" أموالا، ومن اصدقاء أخرين لكن لم يكملهم، وتنتهى الحلقة بالشرطة تسأل عنه.

انتهاء تصوير عتبات البهجة

أعلنت شركة العدل جروب عن انتهاء تصوير مسلسل “ عتبات البهجة ” ، والمقرر أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي .

أبطال مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

عتبات البهجة الحلقة1.. يحيى الفخراني يناقش قضية التحرش ويبحث عن أموال لأحفاده

فركش.. انتهاء تصوير مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

ترجمة مسلسل عتبات البهجة بلغة الإشارة

كانت شركة العدل الجروب، أعلنت عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع، دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور مسلسل عتبات البهجة حول بهجت الأنصارى (يحيى الفخرانى) وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذى تفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، ولكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح إنفلونسر ومقدم محتوى شهيرًا، ويقابل شخصيات مختلفة ويتعرض لمشاكل كثيرة، فهل سيكون قادرًا على حماية أحفاده؟ وهل سيتزوج بهجت مرة أخرى؟.

مواعيد عرض عتبات البهجة عتبات البهجة فريق عمل مسلسل عتبات البهجة الفنان الكبير يحيى الفخرانى الماراثون الرمضاني الحالي

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مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

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