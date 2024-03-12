عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يقيل وزيري النقل والشؤون الثقافية من منصبهما

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إقالة كل من وزير النقل ربيع المجيدي، ووزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي.

 

ووفقا لوكالة الأنباء التونيسية، كلف الرئيس التونسي وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزنزري الزعفراني بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.

 

وقام سعيد، بتعيين فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطي وفاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، في يوم 24 جانفي 2024.

 

كما قام بتعيين لطفي ذياب، وزيرا التشغيل والتكوين المهني سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي ورياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.

تونس.. عبير موسى تقاطع وجبات الإفطار والسحور بالسجن

الاتحاد الأوروبي يدعم ميزانية تونس بـ150 مليون يورو

 

الرئيس التونسي قيس سعيد وزير النقل ربيع المجيدي وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة قناة السويس: صحتنا في كوكبنا تهدف لتبادل الرؤى حول تحديات المناخ

الرئيس التونسي: الغاز في بحر غزة يقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب

الرئيس الجزائري يستقبل نظيره التونسي بمطار هواري بومدين

ترشيحاتنا

أمير كرارة: لن أشارك في عمل يهز صورتي أمام أسرتي

الفترة القادمة أفضل.. وزير المالية يكشف مفاجأة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر

مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان.. مسموح لهؤلاء بالعمل 24 ساعة

جاب من الآخر.. صلح بين مي عمر ونجلاء بدر برعاية رامز جلال

كلوب: ليفربول لم يستغل محمد صلاح بشكل صحيح

روسيا تنفي تلقي تحذيرات من الولايات المتحدة بشأن هجمات إرهابية محتملة بموسكو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

فيديو

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ