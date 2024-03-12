الرئيس التونسي يقيل وزيري النقل والشؤون الثقافية من منصبهما

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إقالة كل من وزير النقل ربيع المجيدي، ووزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي.

ووفقا لوكالة الأنباء التونيسية، كلف الرئيس التونسي وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزنزري الزعفراني بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.

وقام سعيد، بتعيين فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطي وفاطمة ثابت حرم شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، في يوم 24 جانفي 2024.

كما قام بتعيين لطفي ذياب، وزيرا التشغيل والتكوين المهني سمير عبد الحفيظ، كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان، كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي ورياض شَوِد، كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.