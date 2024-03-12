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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 2.. القبض على يحيى الفخراني بسبب نعناعة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل يحيى الفخراني عتبات البهجة بإلقاء القبض عليه بسبب نعناعة "جومانا مراد" التي تتاجر في خطوط تليفون بدون عقود، في المحل الخاص بيحيي، واتهموه بأنه شريكها، ويحال بهجت إلى النيابة بسبب القضية.

يعرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني يوميًا خلال النصف الأول من رمضان فى تمام الساعة 6:15  حصريًا على شاشة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.


مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة بظهور "بهجت" وهو يحادث جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويطلب منهم أن يتفاعلوا معه، وحرص على أن يناقش معهم قضية التحرش.

أثناء حديث بهجت سمع أحد أحفاده يحادث فتاة فترك "اللايف" وذهب ليسمع ما يقوله، وهو ما اعترضت عليه حفيدته الأخرى وأخبرته أن هذا يتعارض مع ما يقدمه للجمهور.

على جانب آخر، يحاول بهجت أن يدبر 60 ألف جنيه مصاريف أحفاده، وطلب من نعنانة "جومانا مراد" أموال، ومن أصدقاء آخرين لكن لم يكملهم، وتنتهى الحلقة بالشرطة تسأل عنه.

انتهاء تصوير عتبات البهجة

أعلنت شركة العدل جروب عن انتهاء تصوير مسلسل “ عتبات البهجة ” ، والمقرر أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي .

ابطال مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

عتبات البهجة الحلقة1.. يحيى الفخراني يناقش قضية التحرش ويبحث عن أموال لأحفاده

ترجمة مسلسل عتبات البهجة بلغة الإشارة

كانت شركة العدل الجروب، قد أعلنت عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع، دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور مسلسل عتبات البهجة حول بهجت الأنصارى (يحيى الفخرانى) وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذى تفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، ولكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح إنفلونسر ومقدم محتوى شهيرًا، ويقابل شخصيات مختلفة ويتعرض لمشاكل كثيرة، فهل سيكون قادرًا على حماية أحفاده؟ وهل سيتزوج بهجت مرة أخرى.

الحلقة الاولى من مسلسل الفنان الكبير يحيى الفخرانى الماراثون الرمضاني الحالي الماراثون الرمضاني جومانا مراد شركة العدل جروب قضية التحرش

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