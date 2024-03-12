صلح وإصابة.. مي عمر ونجلاء بدر في مواجهة رامز جاب من الآخر

نجلاء بدر تحرج مي عمر: انتي مالك انتي بيني وبينه شغل

رامز جاب من الأخر.. إصابة خطيرة للفنانة نجلاء بدر.. تفاصيل

جاب من الآخر.. صلح بين مي عمر ونجلاء بدر بضغط من رامز جلال

أبوس إيدك.. مى عمر تترجى رامز جلال في جاب من الأخر ونجلاء بدر تعتذر

وقف التصوير.. مي عمر تهدد رامز جلال في جاب من الآخر



حلت الفنانة مي عمر، والفنانة نجلا بدر، ضيفي الحلقة الثانية من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” مساء اليوم الثلاثاء، للفنان رامز جلال.

وطالبت مي عمر، بوقف الحلقة وعدم إستكمال تصويرها، بعدما تفاجأت بوجود الفنانة نجلاء بدر، والأسئلة التي وجهها لها رامز جلال عن زوجها محمد سامي وأسباب خلافه مع نجلاء بدر.

وبعدها وافقت مي عمر، على إستكمال البرنامج بعد تهديدات من رامز جلال بمقالبه.

وخلال أحداث المقلب، طلبت مي عمر، من الفنان رامزجلال، قائلة : "ماشيني يا رامز، ابوس ايدك خلاص"، ليرد عليها رامز جلال، قائلا :"مش انتي قولتي عليا حيوان أنا هوريكي حيواني"، ليسقط عليهن تمساح صغير"، لترد نجلاء بدر: "أنا اسفه مش هنعمل كدا تاني".

احتضنت الفنانة مي عمر الفنانة نجلاء بدر، بعد ضغط من الفنان رامز جلال، خلال أحداث المقلب، بعد أن طلب منهما الصلح بعد الخلافات التي كانت بينهما.

حلت الفنانة مي عمر، والفنانة نجلا بدر، ضيفي الحلقة الثانية من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” مساء اليوم الثلاثاء، للفنان رامز جلال.

ردت الفنانة نجلاء بدر، علي سؤال عن سبب نقدها للفنانة مي عمر، قائلة :" أنا لم انتقد مي عمر وانتقلت المخرج محمد سامي"، لترد عليها :"ليه تنتقديه"، لترد نجلاء بدر:"انتي مالك انتي انتي، ببني وبينه شغل".

تعرضت الفنان نجلاء بدر، للإصابة في ذراعها بعد سقوطها على الأرض، خلال أحداث المقلب.



فيما كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.