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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مقطع فيديو لروبوت يقوم بسلوك مريب أمام الكاميرات .. فما القصة؟

صدى البلد

أثارت واقعة تعد الأغرب على الإطلاق بإلقاء القبض على روبوت آلي سعودي وذلك لقيامه بممارسة سلوك مريب أمام الكاميرات.

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فوفقا لصحيفة "مترو" البريطانية أوضحت شركة QSS، المختصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تعد مسؤولة عن تطويرهذا الروبوت أنها حذرت  الحاضرين في فعالية DeepFest بالرياض وذلك  من الاقتراب بشكل مفرط من الروبوت و الذي أُطلق عليه اسم "أندرويد محمد".

فقد ظهر في المقطع المتداول عبر تطبيق تويتر وهو يرتدي الزي الوطني السعودي والذي يعد مكون من الثوب الأبيض والكوفية، ويقترب بشكل لافت من المراسلة والتي قام برفع طرف سترتها للحظات.
تفاجأت المراسلة  بتصرف الروبوت وقد أظهرت ملامح الدهشة والاستياء قبل أن تحاول القيام بدفعه بيدها مطالبة إياه بالتوقف.

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